Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Erol Bulut

07.01.2021 22:03

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, taraftarlarına iyi futbol izlettiremediklerini belirtti.

Karşılaşmada 3 puanın önemine değinen Bulut, "İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun oldu. Rakibe topu verip arkaya atılan topları değerlendirmek istedik. Bunlardan birini değerlendirdik. İkinci yarı daha çok istediğimiz oyunu ortaya koymaya başladık. 2. golü bulduk, kaçırdığımız penaltı var. Genel anlamda baktığınızda rakip yüzde 70 topa sahip oldu ama bu biraz da bizim isteğimizdi. Rakibe topu bırakıp oyunu öyle gerçekleştirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getiren Bulut, "Alanyaspor geçen sene çalıştırdığım takım. Bu sene yeni hocaları olsa da geçen seneden oynadıkları sistem içinde bizim çalıştırdıklarımız da var. Bu sene onu bayağı geliştirdiler, topa daha fazla sahip oluyorlar. Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz, biz bunu çok yaşadık. İyi pas yapan bir takım vardı ve bunu kapatmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, bir gazetecinin " Çağdaş Atan, 5 büyük ligde Fenerbahçe gibi futbol oynayıp şampiyon olan yok. Bu konuda bir cevap vermek ister misiniz ?" sorusuna ise "Yorum yapmak istemiyorum, sadece skora baksın." şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Erol Bulut

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika Spor


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