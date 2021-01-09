Fatih Terim: "İrfan Can'ı istiyoruz, onun da bizi istediğiniz biliyoruz" -1

- Fatih Terim: "İrfan Can'ı istiyoruz, onun da bizi istediğiniz biliyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Omar'ın eksikliğini Martin ve Şener ile kapatacağımızı düşünüyorum"

"Falcao'nun başka bir tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız"

"Falcao, İspanya'da tedavi görecek"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgilendiklerini açıklayarak, "İrfan Can'ı istiyoruz. Onun da bizi istediğiniz biliyoruz. Sayın başkanımız ile Abdurrahim bey Göksel başkan ile görüştüler. Henüz tabi kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tabii özellikle pandemi döneminde, milli takım dönüşlerinde en büyük darbeyi yiyenlerden biri biz olduk. 10-11 oyuncumuzu kaybettik. Bugün Emre ile beraber 3 orta sahamız vardı. Hepsini sahaya sürdük. Eksik kaldığımız zamanlarda kimsenin aklına ve hayalinde olmayan oyunculara değişik roller vererek açıkçası birçok maçı böyle oynadık. Artı bugün yerli, yabancı mevzusu kapanmıştır. 7 Türk ile oynadığımız için. Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Gençlerbirliği'nin oynama istediği takdir ile karşılıyorum" diye konuştu.

"Omar'ın eksikliğini Martin ve Şener ile kapatacağımızı düşünüyorum"

Yılbaşı gecesinde talihsiz kaza yaşayan Norveçli futbolcu Omar elabdellaoui'nin yokluğunda sağ bek bölgesine transfer isteyip, istemediğinin sorulması üzerine Terim, "Omar bizim için kıymetli bir oyuncumuz. İnşallah en kısa sürede hem sağlığına, hem formasına kavuşur. Canla, başla hepimiz yanındayız. İlk dakikalarda da, dünde oradaydık. İnşallah bunu başaracak. Onun eksikliğini Martin ve Şener ile kapatacağımızı düşünüyorum. Şener de kendisine formayı rahat rahat vereceğimizi gösterdi. Onu da Emre Taşdemir'i de kutlamak lazım. Herhangi bir şey düşünmüyoruz" diye cevap verdi.

"Yönetimimizin daha da önemli işler yapacağını inanıyorum"

Finansal Fair-Play anlaşması ile ilgili yaptığı daha önceki açıklamada, ocak ayında biteceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Ben 4 haftadır basın toplantısı yapamadığım için herhalde yadırgadım mikrofonu. Kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Yönetimin söylediği doğrudur. Ben sezon sonu söylemem lazımdı. Bu elimizden gelenin fazlasını yapmamıza engel değil tabi. Bolluk içerisinde veya imkanlar fazla iken gibi bir durum yok. Bütün namüsait şartlara rağmen yönetimimizin daha da önemli işler yapacağını inanıyorum" dedi.

"İrfan Can'ı istiyoruz, onun da bizi istediğiniz biliyoruz"

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgilendiklerini açıklayan Fatih Terim, "İrfan Can'ı istiyoruz. Onun da bizi istediğiniz biliyoruz. Önemli bir genç tecrübeli bir oyuncu. Sayın başkanımız ile Abdurrahim bey Göksel başkan ile görüştüler. Henüz tabi kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Olur, olmaz ama artık daha resmi daha ciddi şeyler yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"6-0 müthiş netice ama eksikliklerimizi görmemize engel değil"

Skorların transfer ile ilgili olmadığını ifade eden Terim, "Bundan 3-4 gün öncede 4-3 mağlup olduk. Teknik adamlar yöneticilerle plan yaparlar. Bunu sezona yayalar. İhtiyaçları olduğu zaman da söylerler. Toplantı yaparlar devamlı. Biz bunu yapıyoruz. Temmuzdan bu yana baktığımızda orijinal orta saha eksiğimiz görülüyor. Bugün Emre Akbaba verdiğimiz rolde hiç oynamamıştı. Çok da iyi oynadı. Değişime de ihtiyacımız var. Biz artık bunu sık sık söylüyorum, geri dönüşü olan oyunculara yatırım yapıyoruz. 6-0 müthiş netice ama eksikliklerimizi görmemize engel değil. İhtiyacımız olan bize sezon başından bu yana bu süreçte ihtiyacımızı çok net olarak belirledik. Bu listeyi verdik" dedi.

Mesut Özil'in önemli bir oyuncu olduğunu belirten Fatih Terim, "İsmi de büyük bir oyuncu. Ümit ederim bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağına, önemli isimler olacağına inanıyorum. Onun için 15-20 günümüz var. Bakalım neler olacak. Ne mağlubiyetin ne de 6-0'ın transferin ilgisi yok. Bu bir planın, organizasyonun sonucudur" açıklamasında bulundu.

Cezalı olduğu maçlarda takımın başında olan yardımcı antrenörlerine teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, "Yokluğumu hiç aratmadılar. Onlara teşekkür ediyorum. Gayet iyi yönettiler. Bunu onlara borçluyuz" dedi.

"Bunu kategorize etmek çok doğru değil"

Gençlerbirliği karşısında 7 Türk futbolcu ile sahaya çıkmasıyla ilgili sorulan soruya Fatih Terim, "Esasında bizim 10 yabancı ile 11 yabancıyla, herhangi bir yabancı ile çıktığımız zaman bizle ilgili bu kritiği çok haksızlık olur. Biz Türkiye'nin tek Avrupa şampiyonuyuz. 4 yabancımız vardı sahada. Final de bile. Ülkenin en fazla olan şampiyon olan, en fazla kupa alan takımıyız. Bunların hepsi dediğiniz miktardaki yabancılarla almadık. Bunu kategorize etmek çok doğru değil. Ben bu fikri Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol direktörüyken verdiğimde amacım şuydu, bugün de zaten dünyanın her yerinde oynayan oyunculardan belli. Bizim üzerimizden bunu 7 Türk oyuncuyla söylersek kısır tartışmaları yapmamak gerek" şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Mısır Premier Ligi kulübü Zamalek'te oynayan Mohammed Mostafa ile ilgilendiklerini de açıkladı.

"Arda'nın pozisyonunu Halil Umut Meler'in görmesi lazım"

Karşılamanın hakemi hakkında da konuşan Terim, "Bizim kulüp olarak bir alışkanlığımız yok. Maç öncesi ve sonrası genelde arada bir olabilir genelde konuşmayız. Nezaket çerçevesinde bazı şeyleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Arda'ya kafa pozisyonu hiç masum olmadığını Halil Umut Meler'in görmesi lazım. Nasıl olur böyle bir şey. Taylan'a yapılan hareketler var. Seriyi attılar. Bileğine dokundu attılar. Bilekten tek kırmızı kart gören biziz. Dikkat edilirse seviniriz. Taylan'a iki tane bileğine var. Bir ikaz yok, VAR'a gelin demek yok. Diğeri durdurulan pozisyon var. Bu ofsayt değil. Ofsayt olanından Muslera'nın ayağı kırıldı Rize'de. Rica ediyorum. Biraz daha hassas olurlarsa sevinirim" ifadelerini kullandı.

"Falcao'nun başka bir tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız"

Son olarak Kolombiyalı futbolcu Radamael Falcao hakkında da konuşan Fatih Terim, "Falcao önemli bir isim. Önemli bir marka. Talihsizlikler yaşıyor. Ben izin verdim. İspanya'da tedavi görecek. Futbolculuğuna söyleyecek lafımız yok. İnanıyorum, biliyorum herkesten daha fazla rahatsızlık duyuyor. Faydalı olamadığı için. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Oynadığı, oynamadığı. Falcao ile 40-45 dakika görüşme yaptık, gitmeden önce. İyileşirse her zaman bu forma onundur. Başka bir tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao kıymetli oyuncularımızın başındadır. Oynasa da oynamasa da" diyerek sözlerini tamamladı.