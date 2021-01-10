Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

10.01.2021 22:21

Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Yalçın, dengeli bir oyun olduğunu belirtti.

Öne geçtikten sonra yenen 2 golün oyun anlayışlarıyla bağdaşmadığını anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Çünkü temassız, rakibin oynamasına müsaade eden bir takım değiliz. Ama uzun bir maratonda arka arkaya maçlar oynuyoruz. Oyuncular için kolay değil. Hatay deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Çok zor bir deplasman. İyi bir takıma karşı oynadık. Çok çabuk kontraya çıkan, skoru koruyacak oyuncuları olan bir takım. Bugün 1 puanla ayrıldık. Üzgünüz, tabii ki de kazanmak isterdik. Ligin toplamında puanlar kaybedilir, bu doğaldır. Hatalarımızı tespit edip, onlara bakacağız. Bugün oyunu kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yine de iyi mücadele ettiler. "

Oyunla ilgili de bir şeyler söylemek istediğini aktaran Yalçın, Hatayspor'un sarı kartı bulunan 9 numaralı futbolcusunun 4 kez ceza sahasında kendini yere attığını kaydetti.

"Daha fazla konsantre olmamız lazım"

Oyunun tamamında çok basit pas hataları yaptıklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Aslında bunu çok beklemiyorduk. Bazen maçlarda bu tür basit pas hataları oluşuyor. Daha fazla konsantre olmamız lazım. Zor bir maraton, zor bir lig oynuyoruz. Basit pas hatalarının olmaması gerektiğiyle ilgili maçtan önce konuşmuştuk. İlk yarıda yapılan bir pas hatasında neredeyse yüzde yüzlük pozisyon verdik rakibe. Bu konuda futbolcuları çok uyardım, ama sahanın içinde değiliz. Oyuncuların ne yapacağını biz belirlemiyoruz. Bunun önlemini almaya çalışacağız. "

Gelecek hafta sonu oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin önemli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Yıllardır oynanan bir derbi. Hazırlanacağız çıkacağız ve oynayacağız. Çok düşünecek bir şey yok. Talisca ismi sürekli söyleniyor. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Şu anda ekonomik olarak biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var. Şu anda bir değişim planlayamıyoruz. Transfer yapmak o kadar kolay değil. Biz de isteriz takıma 2-3 tane iyi oyuncu takviye yapalım. Her şey istediğimiz gibi olmuyor maalesef. Federasyonun belirlediği rakamlar var. Onları kaldırmak biraz zor. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Bir şey yapabilecek imkanımız olursa başkanımız zaten gerekeni yapar."

Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından
Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından
Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından
Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


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