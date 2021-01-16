Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Okan Buruk - Son Dakika

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Okan Buruk

16.01.2021 19:37

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Bu sene bizim için zor bir sene oluyor. Sakatlıklar, hakem hataları, bir de bugün maç başladıktan sonra kar yağışı eklendi. Oynamaya çalıştık, topla oynayan pozisyonlara giren bir takımdık. İkinci yarı oyun değişti. Çok şanssız bir gol yedik zeminin azizliğiyle. Soyunma odasına 1-0 girsek, ikinci yarı çok farklı olabilirdi. Kötü saha şartlarına rağmen pozisyonlara girdik, gol attık ama maalesef Demba Ba rakibe dokundu diye, saklambaçta 'Elin değdi, yakalandın' olur ya ona benzer bir şey... Demba Ba'nın rakibe eli değdi diye gol iptal edildi. Burada aynısı Demba Ba'ya yapılsa penaltı verilir miydi? Bence verilmezdi. Bundan çok daha ağır şarjların olduğu pozisyonlara ligimizde o kadar çok gol verildi ki. Bu gol çok kolay iptal edildi. En hızlı VAR kararı, 3 saniye sürdü. Normalde 3 dakika sürmesine alıştığımız VAR kararı 3 saniyede verildi. Bu da bize karşı olan bir şey."

Buruk, "Sivasspor'un beyaz forma ile oynaması görme açısından sorun oluşturdu mu?" sorusuna ise, "Hakemler de o yüzden göremedi herhalde. Renkli formalarla da sıkıntı yaşıyorlar. Biz saha içerisinde fark etmedik ama televizyondan seyredenler için zor olmuştur. Oyuncularımı kutladım ama Sivasspor'u da kutlamam gerekiyor. Onlar da bu sene en çok çalışan, Avrupa'da mesai veren, gerçekten çok büyük sakatlıklar, zorluklar yaşayan bir takım, Rıza hoca ve takımı. Hem Türkiye'yi temsil ettiler hem de Türkiye'nin iyi ekiplerinden, iyi teknik heyet ve kulüplerinden biri." yanıtını verdi.

"Edin'i riske etmek istemedik"

Buruk, bugün kadroda yer almayan Edin Visca hakkında ise "Edin'in Leipzig maçından gelen sakatlık sorunu vardı. Fenerbahçe maçının ikinci yarısıyla oynamaya başlamıştı ama yüzde yüzünü ulaşamadı. Ankaragücü maçında sağdan orta yaptığı pozisyonda ayağında sertlik oldu. Edin'i riske etmek istemedik. Riske edersek çok daha uzun süre aramızdan ayrılabilirdi. Bu yüzden Edin'i bugün oynatmadık. Tabii ki doktorlarımızın verdiği rapor doğrultusunda." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Stoper önceliğimiz vardı onu kadromuza kattık. Onun yanında takviye yapmaya çalışacağız, bütçemiz doğrultusunda. Tabii ki çok fazla sakatlık yaşadık, üç oyuncumuz neredeyse sezonu kapattı. Chadli'nin sakatlığı oldu, 4-6 hafta arası olmayacak gibi. Bakacağız, belki 1 belki 2 oyuncu daha kadroya katma şansımız olabilir."

Buruk, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşmeleriyle ilgili gelen bir soru üzerine ise "O zamana kadar çok fazla maçımız var. Lig ve Süper Kupa finali oynayacağız. Bizim için bir kupa daha kazanma şansı var. Devamında da kupada Fenerbahçe maçı var. İki takım için de yarı finale çıkma maçı. Ligde üzücü olarak kaybettiğimiz maç vardı. O maça hedefimiz olan Türkiye Kupası'na gitme maçı olarak bakıyoruz. Henüz o maçı düşünmeye başlamadık." açıklamasında bulundu.

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Okan Buruk
Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Okan Buruk
Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Okan Buruk
Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Okan Buruk

Alper Ulusoy, Okan Buruk, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Okan Buruk - Son Dakika Spor


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