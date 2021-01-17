Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

17.01.2021 19:01
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Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, rakipleri karşısında kötü bir sonuç aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, rakipleri karşısında kötü bir sonuç aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynayarak golü bulduklarını ifade etti.

Tomas, "İkinci yarı erken gol yiyince gardımız düştü sonra hiç reaksiyon göstermedik ve kötü bir sonuç aldık. Maalesef toparlanmamız gerekiyor ve 3 gün sonra Gaziantep maçımız var. Bu maç bizim için çok önemli." dedi.

Bir basın mensubunun "Çaykur Rizespor'un geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Tomas, "Bizim hedefimiz rahat sezon geçirmek ama maalesef bizde hem sakat oyuncular hem koronavirüslü oyuncularla çok eksiklerle devam ediyoruz. İnşallah transferlerle, 3-4 takviye bu kısa dönemde yapacağız ve inşallah toparlayacağız." cevabını verdi.

Maçın ardından
Maçın ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


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