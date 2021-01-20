Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 20. haftasında ağırladıkları Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, bugünkü karşılaşmanın kendileri için kötü bir maç olduğunu söyledi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, maçın ilk yarısını istedikleri gibi geçemediklerini belirtti.

Maçta pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rakibe de gerçi pozisyon vermedik. Sonra da bir tane duran topla yediğimiz golle geriye düştük. Tam oyuncu değişiklikleriyle hamle yapacaktık şanssız bir penaltı pozisyonuyla 2-0 geriye düştük. Ondan sonra oyuncular reaksiyon gösterdi, 2-1'i bulduk. Son dakika karambollerden pozisyona girmeye çalıştık. 1-2 tane pozisyon yaptık ama daha önce izlediğiniz, bildiğimiz bir takım yoktu bugün sahada açıkçası. Hatalarımızdan ders çıkaracağız."

Erdoğan, pazar günü Gaziantep FK karşında önemli bir maç çıkacaklarını ve bugün kaybettikleri puanları deplasmanda telafi etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Hakemlerin iyi bir maç yönetemediğini aktaran Erdoğan, "Bu arada kötü iki takıma hakemler de ayak uydurdu. Bana göre iyi bir maç yönetmediler. Çok şeyi hakeme bağlamak istemiyorum. Biz kendimizde hataları bulmamız lazım. İnşallah en yakın zamanda Gaziantep maçında bunu telafi ederiz." diye konuştu.

- Hamzaoğlu: "Kazandığımız için mutluyuz"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da iyi bir takıma karşı zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Hatayspor'u bugüne kadar oynadığı futbol için tebrik eden Hamzaoğlu, maçın son 10 dakikasına kadar nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadıklarını belirtti.

Her şeyi doğru yaptıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "Golleri bulduk, oyunun kontrolünü elimizde tuttuk rakibi çok fazla kalemize yaklaştırmadık ama son 10 dakikada yediğimiz golden sonra Hatayspor'un baskıları arttı ve biz de bu baskılara cevap veremedik. Bu maçlar kolay olmuyor ve kolay kazanılmıyor. Artık ligdeki her maç çok zor. Kazandığımız için mutluyuz oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.