Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak - Son Dakika

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak

20.01.2021 23:03

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son sıradaki takımının bulunduğu yerden kurtulması için transfere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son sıradaki takımının bulunduğu yerden kurtulması için transfere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Koşukavak, Süper Lig'in 20. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadıkları ve 6-1 kaybettikleri Galatasaray maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı erken dakikada geriye düştüklerini belirten Koşukavak, "Bizim için kötü bir gece oldu. Bu sıralamadaki takım olarak sahada daha fazla direnç göstermemiz gerekiyordu. Topun Galatasaray'da olduğu bölümlerde iyi oynayamadık. Bizde olduğu bölümlerde de iyi olduğumuz söylenemez. Maçın 17. dakikasında 2-0 geri düştük. Bunun üzerine oyunun kontrolünü tamamen kaybettik. Futbolda böyle skorlar var. Birçok takım yaşıyor." diye konuştu.

Takımda oyuncu eksiğinin olduğuna değinen Koşukavak, "Nerelerde ne yapmamız gerektiği konusunda bir şeyler derin düşünmemiz gerekiyor. Takım kadrosu olarak sayı anlamında 12 oyuncuyla mücadele ediyoruz. Bu çok kolay bir şey değil. Transfer sezonu açık olduğundan dolayı acil transfere ihtiyacımız var. Hem sayı olarak derinlik oluşturmamız hem de takım kalitesini artırmamız için transfer yapmamız lazım. Ancak bu çok kolay değil. Yönetim kurulu çalışıyor. Ocak transferleri kolay olmuyor. Kulüpler oyuncularını vermek istemiyor veya ekonomik anlamda biraz maliyetli oluyor. Zor bir süreçten geçiyoruz ama eğer bu yarışın içinde olacaksak bu konuları ivedilikle çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak, futbolcularının paralarını alamadığı için antrenmana çıkmamalarıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Ülke futbolunda birçok kulübün ekonomik problemleri var ama bizde bir takım şeyler biraz uzamış. Bir aydır buradayım. İlk geldiğim hafta Aytemiz Alanyaspor'u, ardından da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendik. Oralar çok büyük fırsattı. Bizim de gelmemizle takım ayağa kalktı. Orayı kulüp olarak biraz iyi geçiremeyince oyuncular demoralize oldu. Sürekli ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yabancı sayısı fazla ve bir yere kadar tutabiliyorsunuz. Bir mesaj verip seslerini duyurmak istediler. İlk defa Süper Lig'de çalıştığım için zor ama bu benim tercihim değil. Alt liglerden geliyorum. Uzun zamandır hiç kolay bir iş gelmedi. Hep zor işler geldi. Zoru başardığım için Süper Lig'i bana verdiler. Problem çözüyorsanız, zorları başarıyorsanız kıymetlisiniz. Biraz destek olurlarsa inşallah bunun da altından kalkarız. Dört takımın küme düştüğü yerde zor bir durum var. Yakın zamanda Rizespor ve Antalyaspor böyle bir kaostan çıktı. Rizespor, Okan Buruk çalışırken 10 iyi transfer yaptı. Böyle bir ortamda kurtulmanın transfer, kadro derinliği ve kalitesiyle alakası var. Ligin boyu kısaldıkça işler zorlaşıyor, takımlar daha dirençli oluyor. İnşallah çözeriz. Bursaspor'a gittiğimde de böyle şeyler vardı. Transferi kapalıydı, çok kaosluydu. Orada bir şeyler başardık. İnşallah Süper Lig'deki ilk yılımda da bir şeyler başarırım. Pes etmiyorum."

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak

Spor Toto Süper Lig, Yalçın Koşukavak, Denizlispor, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak - Son Dakika Spor


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