Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2) - Son Dakika

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Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2)
6 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2-0 yenildiği maçta son bölümde yaptıkları hatalarla yenildiklerini söyledi. Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:25 Kaynak: AA
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