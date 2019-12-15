Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2) - Son Dakika

Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2)

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2-0 yenildiği maçta son bölümde yaptıkları hatalarla yenildiklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2-0 yenildiği maçta son bölümde yaptıkları hatalarla yenildiklerini söyledi.

Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2)

Batı Çalışma Grubu, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:25 Kaynak: AA
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