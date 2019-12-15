Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (1) - Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı , Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2-0 yenildiği maçta son bölümde yaptıkları hatalarla yenildiklerini söyledi.

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