Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Son Dakika

Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, rakibin risk aldığı bölümlerde yakaladıkları şansı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, rakibin risk aldığı bölümlerde yakaladıkları şansı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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