Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Son Dakika

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Maçın ardından - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın
6 saat önce
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, rakibin risk aldığı bölümlerde yakaladıkları şansı iyi değerlendirdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, rakibin risk aldığı bölümlerde yakaladıkları şansı iyi değerlendirdiklerini söyledi.
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