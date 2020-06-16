Maçın ardından - Çalımbay ve Uygun - Son Dakika

Maçın ardından - Çalımbay ve Uygun

Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u sahasında 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u sahasında 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini vurguladı.

Futbolcuların, hem psikolojik, hem de fizik olarak lige hazır olmadıklarını savunun Çalımbay, "Takımlar tam hazır değil, tam hazırlanamadık. O yüzden de istediğimiz futbol maalesef olmuyor. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da böyle. İstediğimiz şekilde olmuyor, bu da gayet normal. Ama 2-3 hafta sonra futbol maçları çok daha güzel olacak. Çünkü daha final niteliğinde maçlar başlayacak." dedi.

Denizlispor karşısında oynanılan oyundan yüzde 100 memnun kalmadığını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu maçı kazanmamız gerekiyordu, bizim için çok çok önemli bir maçtı. Arkadaşlarımız özellikle ikinci yarı gerçekten çok iyi şeylerde yaptılar. Tamamen oyunun hakimi olduk, sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İyi bir takıma ve iyi oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Bizim için bugün tabii oyunda önemliydi ama galibiyet daha çok önemliydi. Burayı geçtiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra performansımız mutlaka artarak devam edecek, devam etmesi gerekiyor ki iyi bir yerde ligi bitirelim. Onun için kalan 7 maç bizim için final niteliğinde maçlar. Hepsinin farkındayız ve oynayacağımız maçlar yukarıda ki maçlardan daha zor."

Kalan haftalarda çok mücadeleci ve zor maçlar oynayacaklarını dile getiren Çalımbay, bu yüzden tempolarının üste çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

"Maçı lehimize çevirmek için mücadele ettik"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise karşılaşmada futbol adına güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Karşılaşmanın 45. dakikasında oyuncuları Zeki Yavru'nun kırmızı kart görmesinin talihsizlik olduğunu dile getiren Uygun, "Kırmızı kart olayından sonra iki periyotlu, oyun taktiğini değiştirmiş, oyun sistemini değiştirmeye çalışan ve maçın gidişatına göre de birçok oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışarak maçı kendi lehimize çevirmek için mücadele ettik." dedi.

Girdikleri pozisyonları golle sonuçlandıramadıklarını aktaran Uygun, takımında sakat futbolcuların olmasının sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti.

Eksik bir kadroyla Sivas'a geldiklerini aktaran Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Girdiğimiz gol pozisyonları, bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, gösterdiğimiz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Bugün ligin 3'üncüsü ve zannedersem ya 16, ya 17 haftadır içeride yenilmiyorlar. Bu da önemli bir başarı, zaten takımları da başarılı. O yüzden onlara da maçlarında başarılar diliyorum."

Maçın ardından - Çalımbay ve Uygun

Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:16 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Çalımbay ve Uygun - Son Dakika Spor
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