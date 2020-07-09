Maçın ardından - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman - Son Dakika

Maçın ardından - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Bu zorlu mücadelede geri dönüş ayrı bir kazanım olarak bize geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Bu zorlu mücadelede geri dönüş ayrı bir kazanım olarak bize geldi. Çok özel bir üç puan oldu." dedi.

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Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, psikolojisi güçlü bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.

Maçın son anlarında geri düşdüklerini anımsatan Karaman, "Buna rağmen mücadele eden oyuncu grubum vardı. Teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Göreve geldikleri andan itibaren 6 oyuncularını kullanamadıklarına değinen Karaman, "Abarhoun, Umar, Gökhan Akkan, Tunay, Moroziuk sakatlıkları, Oğulcan'ın ayrılması bizi hayli zor duruma soktu. Elimizdeki oyuncular inanılmaz işler yapıyor. Bu zorluklara karşı direnç koyma işi. Her türlü eksiğe karşı mücadele etmeleri bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Psikolojik olarak Hes Kablo Kayserispor maçını kaybetmeleri halinde geri dönüşün zorlaşacağına işaret eden Karaman, şöyle devam etti:

"Bu zorlu mücadelede geri dönüş ayrı bir kazanım olarak bize geldi. Çok özel bir üç puan oldu. Artık geleceğe daha dikkatli bakmalıyız. Sahanın içerisindeki mücadeleler daha çok olmalı. Kolay penaltı kazanma peşinde olmuyoruz ama artık penaltı golü ile yenilen değil yenen takım olmak istiyoruz."

Hes Kablo Kayserispor cephesi

Teknik Direktör Robert Prosinecki, futbolun zor bir oyun olduğunu ve beklenmedik olayların yaşanabileceğini belirtti.

Sahada yaşananların zor olduğuna değinen Prosinecki, "Önce maçı kazandığınızı düşünüyorsunuz. İki faulden hatalardan iki gol yedik. Maçı 3-2 kaybettik. Futbolda bunlar oluyor ama ben oyuncularımın performansını tebrik ediyorum. Deplasmanda iyi futbol oynadık, savaştık, mücadele ettik. Anlık futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik. Bunu unutmalı Gaziantep maçına odaklanmalıyız. Çok kısa bir zaman." dedi.

İlk yarı ligin dibinde olduklarını aktaran Prosinecki, "Herkes düştü gözüyle bakıyordu. Bugün burada konuştuğumuz şeyler farklı. Bunun finalini iyi getirmeli ve sonlandırmalıyız. Havlu atmadık, atmayacağız. Kalan son üç maçta elimizden geleni yapıp ligde kalacağız." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman - Son Dakika Spor
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