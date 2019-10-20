Son Dakika Haberleri: Maçın ardından - Ersun Yanal
Son Dakika Spor Maçın ardından - Ersun Yanal

Maçın ardından - Ersun Yanal

16 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rahat oynadık.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rahat oynadık. Çok fazla pozisyon üretemesek de oyunun gidişatını belirleyen olduk." dedi.

Maçın ardından - Ersun Yanal

Denizlispor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:11 Kaynak: AA
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