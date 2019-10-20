Maçın ardından - Ersun Yanal
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Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rahat oynadık.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:11 Kaynak: AA
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rahat oynadık. Çok fazla pozisyon üretemesek de oyunun gidişatını belirleyen olduk." dedi.
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