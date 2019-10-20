Maçın ardından - Ersun Yanal

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor 'u 2-1 yenen Fenerbahçe 'nin teknik direktörü Ersun Yanal , "Rahat oynadık. Çok fazla pozisyon üretemesek de oyunun gidişatını belirleyen olduk." dedi.

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