Son Dakika Haberleri: Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal
Son Dakika Spor Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal

Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal

7 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:01 Kaynak: AA
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