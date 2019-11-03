Maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal
7 saat önce
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:01 Kaynak: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!