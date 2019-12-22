Maçın ardından futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
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Maçın ardından futbolcular birbirine girdi

6 saat önce

Alaşehirspor ile Ahmetlispor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçının uzatma dakikasında penaltıdan atılan golle biranda saha karıştı.

Maçın ardından futbolcular birbirine girdi, System.String[]

Alaşehirspor ile Ahmetlispor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçının uzatma dakikasında penaltıdan atılan golle biranda saha karıştı. Her iki takımın oyuncuları maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı.


Alaşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Alaşehirspor ile Ahmetlispor arasındaki oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, hakem mücadeleyi 4 dakika uzattı. Maçın 3. uzatma dakikasında Ahmetlisporlu Bayram'ın ceza sahası içerisinde düşürmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Uzun süre yapılan itirazlar sonucu karar değiştirmezken, Ahmetlisporlu Serkan Güven penaltı atışını gole çevirdi.


Penaltı atışının golle sonuçlanması sonrası saha gerginleşti. Gergin ortamda biten maç sonunda futbolcular bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı. Çıkış kapısı önünde çıkan arbedede tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Hakem üçlüsü kavgalar bittikten sonra polislerin kontrolünde, soyunma odasına gidebildi. Alaşehirli taraftarlar tel örgülerin üzerine tırmanarak hakemlere ve futbolculara tepki gösterdi. Güvenlik kuvvetleri olayları büyümeden kontrol altına aldı. - MANİSA

Alaşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:13 Kaynak: İHA
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