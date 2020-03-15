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Maçın ardından futbolcular tribüne çıktı
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 28. haftasında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından Hataysporlu futbolcular tribüne çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 28. haftasında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından Hataysporlu futbolcular tribüne çıktı.
1. Lig'de Hatayspor'un, Ümraniyespor'u 2-0 yendiği maçın ardından, Hataysporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından boş tribünlere çıkarak galibiyeti kutladılar.
Bazı basın mensupları ile beraber tezahüratlarda bulunan Hataysporlu futbolcular, galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. - HATAY
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