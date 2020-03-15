Maçın ardından futbolcular tribüne çıktı - Son Dakika
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Maçın ardından futbolcular tribüne çıktı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından Hataysporlu futbolcular tribüne çıktı.

Maçın ardından futbolcular tribüne çıktı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 28. haftasında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından Hataysporlu futbolcular tribüne çıktı.


1. Lig'de Hatayspor'un, Ümraniyespor'u 2-0 yendiği maçın ardından, Hataysporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından boş tribünlere çıkarak galibiyeti kutladılar.


Bazı basın mensupları ile beraber tezahüratlarda bulunan Hataysporlu futbolcular, galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
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