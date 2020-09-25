Maçın ardından: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (2) - Son Dakika

Maçın ardından: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (2)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi yolda olduklarını belirterek, "Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi yolda olduklarını belirterek, "Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Karşılaşmaya kadroda geniş bir rotasyon yaparak çıktıklarını belirten Terim, şunları kaydetti:

"Bana çok şey ifade eden bir rotasyon. Tüm oyuncularımız hazır olursa daha rahat götüreceğiz bu 50-60 maçı. Maç sayısı yükseldikçe her oyuncuya ihtiyaçımız var. Biraz riskliydi ama hayat risk. Onları da görmem lazımdı. Ayrıca bazı oyuncularımız hiç durmamıştı. Eğer bu değişimlerini doğru kullanamazsak, bazılarından iyi performans alamayacağımız gibi sakatlıklar da olabilir. Yükü eşit dağıtabilir ve bu arada da kaybetmezsek bu beni sevindirir. Bugün de onu düşünerek yaptım. Süper Lig'de 5 değişikliğe alıştık, Avrupa Ligi'nde 3 değişiklik bir hayli ürkütüyor. İlk yarıdaki sıkıcı futbolumuzdan ikinci yarıdaki heyecan verici futbolumuza dönünce güzel şeyler oldu. Çok pozisyon oldu. Sevindirici olan da sadece 1-2 pozisyon verdik. Her oyuncumuzun hazır olması açısından bunlara devam edeceğiz."

"Taylan bizim yeni kazancımız"

Fatih Terim, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Taylan Antalyalı'dan övgüyle söz ederek, "Taylan bizim yeni kazancımız. Herkese izin var ona yok. Bizde ya da başka takımlarda oynamadığı zamanlara saysın. Onun dinlenme gibi bir lüksü olmamalı. Maşallah iyi gidiyor, Allah nazar vermesin. Daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Oyunu ve kendisini geliştireceğiz. Doğru oyun oynamayı her geçen gün biraz öğrenecek. Maç oynadıkça güveni artacak. Bir defa modern futbolda saha içerisinde mevki değiştireceğimiz oyuncular çok önemli. Oyuncu değiştirmeden ziyade saha içinde oyuncu değiştirmek çok büyük bir avantaj. Taylan öyle bir oyuncu oldu. Bundan sonra hep üstüne koyarak gidecek inşallah." diye konuştu.

"Belhanda'dan beklememiz gereken bu"

Tecrübeli teknik adam, Younes Belhanda'nın bekledikleri futbolu sergilediğini vurgulayarak, "Normalde Belhanda'dan beklememiz gereken esasında bu ama çeşitli nedenler... Yoksa iki şampiyonlukta da bize iyi şeyler yaptı. Onu 18'e sokmayı becerdik, şut atmaya ikna ettik. O işleri yapacak kapasitede olduğu için oyuna renk de katıyor. Hücum repertuvarımızın ne kadar geniş olursa goller de pozisyonlar da geliyor. Şu anda o oynadığından zevk alıyor biz de onun oynamasından zevk alıyoruz. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Marcao için yazılan rakamların az olduğunu düşünüyorum"

Fatih Terim, transferde adı İtalya'nın Roma takımı ile anılan Brezilyalı futbolcuları Marcao'nun iyi bir profesyonel olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marcao aldığımızdan beri gelişen ve bundan sonra da gelişmeye devam edecek, müthiş bir sol ayağı olan, çok iyi bir profesyonel. Genç bir oyuncu. Onun için yazılan rakamların az olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün üstüne koyarak devam edecek. Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz eğer Galatasaray lehine bir şeyi uygun görürlerse, onu sizlerle paylaşırız. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Birçok isteyeni olmuştu ama anlaşma olmuyor, her şey kolay değil. Marcao da burada mutlu. Ancak olursa da gitmeler gelmeler bu kadar çok da ses getirmemeli. Bunlar artık çok doğal. Onun gibi genç ve yetenekli birçok oyuncuyu katacağız inşallah. Sağ olsun Abdurrahim (Albayrak) Bey geldi onunla konuştuk. Listemizde birçok oyuncu var. İnşallah Galatasaray'a kazandıracağız. Onlar da Marcao'nun izinden gidecekler. Takımımızdan memnunuz ama 5 Ekim'e yaklaşırken, olası eksiklikleri de gidermeye çalışıyoruz."

Yeni transferleri Etebo'nun bugün ilk kez ilk 11'de görev yaptığını hatırlatan Terim, "Etebo atlet bir oyuncu. Koşan, mücadele eden ve tekniği de iyi bir oyuncu. Gayet de iyiydi. Böyle böyle onu da kazanacağız. Orta sahamıza katkı yapacağı bir gerçek. Çünkü karşınızda genç, koşan ve mücadele eden bir takım var. Onlar dinlenerek geldiler. Bizim oyuncularımız da perşembe ve pazar günü maç oynadı. Oyuncularımı bu özverilerinden dolayı kutluyorum. İyi yoldayız, güzel gidiyoruz. Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçla ilgili bir soru üzerine de "Bu ne ilk ne de son derbi. Bugünlük burada kalsın, derbi günü konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (2)

Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Maç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 06:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maçın ardından: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı ABD Başkanı Trump ve eşi, cenazede yuhalandı Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü Ebru Şallı'dan hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti
Beşiktaş, Alanyaspor'un eski golcüsü Cisse'yi yeniden gündemine aldı Beşiktaş, Alanyaspor'un eski golcüsü Cisse'yi yeniden gündemine aldı         
09:57
Son dakika: Bankaların TL alım swaplarında yasal öz kaynakların oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı Son dakika: Bankaların TL alım swaplarında yasal öz kaynakların oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı         
09:29
HDP'li belediye başkanı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti         
08:54
Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı         
08:31
78 yaşında üçüncü evliliğini yapabilmek için otobüs duraklarını ilanlarla donattı 78 yaşında üçüncü evliliğini yapabilmek için otobüs duraklarını ilanlarla donattı         
08:08
Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor         
07:45
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı         
21:45
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerinin tutulduğu inşaatı tamamlanan yaklaşık 400 kampın uydu görüntüleri yayınlandı Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerinin tutulduğu inşaatı tamamlanan yaklaşık 400 kampın uydu görüntüleri yayınlandı         
13:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 10:04:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei