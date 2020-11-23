Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

23.11.2020 22:18

Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Galatasaray ile deplasmanda 10 kişi kaldıkları maçta 1 puan almanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Galatasaray ile deplasmanda 10 kişi kaldıkları maçta 1 puan almanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, "İlk yarı çok ciddi bir farkla Galatasaray'ın üstünlüğü söz konusuydu. Bu tüm Kayserispor taraftarını üzmüştür ama ikinci yarı 10 kişi kalınmasına rağmen alınan 1 puan gerçekten Kayserispor için çok değerli 1 puandır. Bu 1 puan Samet Hocamızın bize hoş geldin hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

Tokgöz, alınan 1 puandan ötürü oyuncuları ve teknik ekibe teşekkürlerini iletip, "Kayseri'de tek başına büyük bir kulübün başkanlığını yapan değerli başkanımız Berna Gözbaşı'na buradan 3 puanı hediye etmek isterdik, o kahramana 3 puan yakışırdı ama 1 puan hediye edebildik. Tüm Kayserispor camiasına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ilerleyen maçlarda Samet Hocamızla birlikte 3 puanlı maçlar alır ve önümüze bakarız." şeklinde konuştu.

Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından

Türk Telekom, Galatasaray, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


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