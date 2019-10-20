Maçın ardından - Mehmet Özdilek

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması DENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu ligin en fazla koşan ve topa sahip takımına karşı oynadık. Onun için biz çalışacağız. Evet kaybettik üzüntülüyüz. Ama lig devam ediyor." dedi.