Son Dakika Haberleri: Maçın ardından - Mehmet Özdilek
Son Dakika Spor Maçın ardından - Mehmet Özdilek

Maçın ardından - Mehmet Özdilek

1 saat önce

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması DENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu ligin en fazla koşan ve topa sahip takımına karşı oynadık.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklaması DENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu ligin en fazla koşan ve topa sahip takımına karşı oynadık. Onun için biz çalışacağız. Evet kaybettik üzüntülüyüz. Ama lig devam ediyor." dedi.

Maçın ardından - Mehmet Özdilek

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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