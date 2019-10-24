Son Dakika Haberleri: Maçın ardından - Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber
Son Dakika Spor Maçın ardından - Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber

Maçın ardından - Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Avusturya ekibi Wolfsberger'in teknik direktörü Gerhard Struber, dengede geçen bir maç olduğunu ancak sahadan istedikleri 1 puanı alamadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Avusturya ekibi Wolfsberger'in teknik direktörü Gerhard Struber, dengede geçen bir maç olduğunu ancak sahadan istedikleri 1 puanı alamadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Struber, "Başakşehir'i tebrik ediyorum. Oyunun büyük bölümünde dengede giden bir maç oldu, bu nedenle mağlubiyetten dolayı oldukça üzgünüz." dedi.

Oyun planlarına sadık kaldıklarını ancak fark oluşturacak oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Avusturyalı teknik adam, şöyle konuştu:

"Planımıza sadık kaldık fakat beklediğimiz fark oluşturacak oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonlarımızı değerlendiremedik, beklemediğimiz bir anda da hızlı bir atakla kalemizde golü gördük. Bir puanı bekliyorduk, dengede bir maç oldu. Son bölümde de baskı oluşturduk, golü bulabilecek şansları da bulduk ama olmadı. Deplasmanda böyle maçlardan puan almak gerekiyor, bugün puan alamadık. Rakibimiz savunma konusunda oldukça sıkıydı, pozisyon vermeme konusunda oldukça inatçılardı. Boş alan bulmakta zorlandık. Biraz daha risk alıp, pozisyonlara girmeye çalışmalıydık."

Gruptaki şanslarıyla ilgili de konuşan Struber, "Grup çok enteresan bir hale geldi. Her takımın gruptan çıkabilme şansı bulunuyor. Takımların birbirine yakın olduğunu gördük. Bir sonraki maça rakip takımı biraz daha çözmüş olarak sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından - Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber

Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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