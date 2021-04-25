Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı

Harun Tekin hız kesmiyor! Başakşehir maçında yaptırdığı penaltının bir benzerini Kasımpaşa maçında da yaptı tecrübeli file bekçisi. Maçın 77. dakikasında savunma arkasına sarkan Hajradinovic'e doğru yönelen Harun, sonrasında hızını kesti ve rakibi avantajını kaybetmesine rağmen yere düşürdü. Aydınus da bu müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi.

KURTARMAYA YAKLAŞTI

Harun, geçen hafta Visca'nın penaltısını kurtararak hatasını telafi etmişti, bu kez de çıkarmaya çok yaklaştı ama Hadergjonaj galip gelen taraf oldu. Hadergjonaj'ın sağ köşeye sert vuruşunda Harun parmak ucuyla dokundu ama top çizgiyi geçti.