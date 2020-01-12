Maçın devre arasında saha karıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın devre arasında saha karıştı - Son Dakika Spor

Maçın devre arasında saha karıştı

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig Vezirhanspor-Bayırköyspor maçının devre arasında olaylar çıktı.

Maçın devre arasında saha karıştı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig Vezirhanspor-Bayırköyspor maçının devre arasında olaylar çıktı. Saha içinde çıkan olaylar saha dışına da taşınırken, jandarma taşkınlık çıkaranları gözaltına aldı.


Bilecik 1. Amatör Lig'in ikinci yarısının ilk müsabakasında Bilecik'in Vezirhan ve Bayırköy beldelerinin takımları bir araya geldi. Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan müsabakayı öncesi 2 takım taraftarları kendilerine ayrılan yerleri hınca hınç doldurdu. Maçın 30. dakikasında Bayırköyspor'da Ferhat Şensoy direkt kırmızı kart gördü. Bu kart sonrası atak bir oyun sergileyen Vezirhanspor müsabakanın 40. dakikasında Günay Gergin ile 1-0 öne geçerken bu gol ilk yarının skoru oldu.


Devre arası ortalık karıştı


Müsabakanın devre arasında tekmeler havada uçuştu. Olaylara jandarma müdahale ederken, bu sırada Vezirhanspor ve Bayırköyspor taraftarları arasında küfür eden seyircileri gözaltına alındı. Bu sırada taraftarı vermek istemeyen Vezirhansporlu taraftarlar ile jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İkinci yarıya daha atak bir futbolla başlayan Bayırköyspor müsabakanın 72. dakikasında Tolga Burulday ile durumu 1-1'e getirdi. Maçın 75. dakikasında Bayırköyspor antrenörü Hasan Kol maçın orta hakemi tarafından saha dışına atıldı. Maçın sonuna 6 dakika ilave edilirken, maçın 90+5'inci dakikasında Tolga Burulday takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Müsabakanın 90+9. dakikasında Vezirhanspor'dan Orhan Över kırmızı kart görürken, olaylı maçı Bayırköyspor kazandı.


Bayırköyspor maç sonunda jandarma eşliğinde beldeden çıkarıldı. - BİLECİK

Vezirhan, Jandarma, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
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