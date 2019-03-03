Son Dakika Haberleri: Maçın Oynanacağı Erzurum'da Son Durum

Maçın Oynanacağı Erzurum'da Son Durum

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçı öncesinde Erzurum'un birçok yerinde don olayları yaşanırken, bazı yerlerde de sarkıtların oluştuğu gözlemlendi.

Maçın Oynanacağı Erzurum'da Son Durum, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçı öncesinde Erzurum'un birçok yerinde don olayları yaşanırken, bazı yerlerde de sarkıtların oluştuğu gözlemlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Galatasaray saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Erzurum'da soğuk ve dondurucu bir hava hakim. Şehrin birçok yerinde don olayları yaşanırken, bazı yerlerde metrelerce sarkıtların oluştuğu gözlemlendi. Karşılaşmanın oynanacağı saatte hava sıcaklığının ise -11 olması bekleniyor.

Öte yandan iki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm biletleri satılırken, Erzurumspor yönetimi ise karşılaşma öncesi saha zemini temizleyerek hazır hale getirdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

Spor
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