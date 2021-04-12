Maçın Perde Arkası: Real Madrid 2-1 Barcelona

La Liga'da şampiyonluk yarışını etkileyecek mücadelede Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti. Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılarak Barcelona'ın 1 puan önünde zirveyi Atletico Madrid ile paylaştı. Real Madrid'de Casemiro kırmızı kart gördü. Real Madrid, Barcelona'nın LaLiga'daki 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. İşte maçın perde arkası...