Maçın Perde Arkası: Real Madrid 2-1 Barcelona
12.04.2021 11:24
La Liga’da şampiyonluk yarışını etkileyecek mücadelede Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti. Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılarak Barcelona'ın 1 puan önünde zirveyi Atletico Madrid ile paylaştı. Real Madrid'de Casemiro kırmızı kart gördü. Real Madrid, Barcelona'nın LaLiga'daki 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. İşte maçın perde arkası...
La Liga'da şampiyonluk yarışını etkileyecek mücadelede Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti. Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılarak Barcelona'ın 1 puan önünde zirveyi Atletico Madrid ile paylaştı. Real Madrid'de Casemiro kırmızı kart gördü. Real Madrid, Barcelona'nın LaLiga'daki 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. İşte maçın perde arkası...
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