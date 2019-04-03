Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Aaron Harrison - Galatasaray Doğa Sigorta 64-80 Darüşşafaka Tekfen

Maçın Yıldızları | Aaron Harrison - Galatasaray Doğa Sigorta 64-80 Darüşşafaka Tekfen

1 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta'nın 16 sayı farkla Darüşşafaka Tekfen'e mağlup olduğu karşılaşmada, ev sahibi adına 29 sayı 8 ribaundluk performans sergileyen Aaron Harrison için hazırladığımız klibimiz yayında.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın 16 sayı farkla Darüşşafaka Tekfen'e mağlup olduğu karşılaşmada, ev sahibi adına 29 sayı 8 ribaundluk performans sergileyen Aaron Harrison için hazırladığımız klibimiz yayında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:03 Kaynak: Youtube

Darüşşafaka, Sigorta, Galatasaray, Genel
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