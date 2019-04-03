Maçın Yıldızları | Aaron Harrison - Galatasaray Doğa Sigorta 64-80 Darüşşafaka Tekfen
1 saat önce
Galatasaray Doğa Sigorta'nın 16 sayı farkla Darüşşafaka Tekfen'e mağlup olduğu karşılaşmada, ev sahibi adına 29 sayı 8 ribaundluk performans sergileyen Aaron Harrison için hazırladığımız klibimiz yayında.
Galatasaray
Doğa Sigorta
'nın 16 sayı farkla Darüşşafaka Tekfen
'e mağlup olduğu karşılaşmada, ev sahibi adına 29 sayı 8 ribaundluk performans sergileyen Aaron Harrison için hazırladığımız klibimiz yayında.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:03 Kaynak: Youtube
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