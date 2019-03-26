Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Adrien Moerman - Gaziantep Basketbol 65-66 Anadolu Efes

Maçın Yıldızları | Adrien Moerman - Gaziantep Basketbol 65-66 Anadolu Efes

11 dakika önce

Anadolu Efes'in nefes kesen mücadele sonucunda 66-65 kazandığı müsabakada 14 sayı, 6 ribaund, 2 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından olan Adrien Moerman için hazırladığımız klibimiz yayında.

Anadolu Efes'in nefes kesen mücadele sonucunda 66-65 kazandığı müsabakada 14 sayı, 6 ribaund, 2 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından olan Adrien Moerman için hazırladığımız klibimiz yayında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:40 Kaynak: Youtube

Anadolu Efes, Genel
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