Maçın Yıldızları | Andy Rautins - Arel Üniversitesi Büyükçekmece 103-106 Bahçeşehir Koleji
11 dakika önce
İki uzatma sonucunda Bahçeşehir Koleji'nin 106-103 kazandığı mücadelede, takımı adına galibiyetin mimarlarından olan Andy Rautins'in 30 sayılık performansı için hazırladığımız klibimiz yayında.
İki uzatma sonucunda Bahçeşehir Koleji'nin 106-103 kazandığı mücadelede, takımı adına galibiyetin mimarlarından olan Andy Rautins'in 30 sayılık performansı için hazırladığımız klibimiz yayında.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:40 Kaynak: Youtube
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