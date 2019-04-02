Maçın Yıldızları | Brady Heslip - İstanbul Bbsk 117-72 Adatıp Sakarya Bşb
14 dakika önce
İstanbul BBSK'nın Adatıp Sakarya BŞB'yi farklı mağlup ettiği maça damga vuran Brady Heslip'in performansına yakından göz atalım.
İstanbul
BBSK'nın Adatıp Sakarya
BŞB'yi farklı mağlup ettiği maça damga vuran Brady Heslip'in performansına yakından göz atalım.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:33 Kaynak: Youtube
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