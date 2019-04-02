Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Brady Heslip - İstanbul Bbsk 117-72 Adatıp Sakarya Bşb

Maçın Yıldızları | Brady Heslip - İstanbul Bbsk 117-72 Adatıp Sakarya Bşb

14 dakika önce

İstanbul BBSK'nın Adatıp Sakarya BŞB'yi farklı mağlup ettiği maça damga vuran Brady Heslip'in performansına yakından göz atalım.

İstanbul BBSK'nın Adatıp Sakarya BŞB'yi farklı mağlup ettiği maça damga vuran Brady Heslip'in performansına yakından göz atalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:33 Kaynak: Youtube

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