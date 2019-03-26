Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Kenneth Hayes - Arel Üniversitesi Büyükçekmece 103-106 Bahçeşehir Koleji

Maçın Yıldızları | Kenneth Hayes - Arel Üniversitesi Büyükçekmece 103-106 Bahçeşehir Koleji

11 dakika önce

İki uzatma sonucunda Bahçeşehir Koleji'nin 106-103 kazandığı mücadelede ev sahibi Arel Üniversitesi Büyükçekmece adına 47 sayılık performans sergileyen Kenneth Hayes için hazırladığımız klibimiz yayında.

İki uzatma sonucunda Bahçeşehir Koleji'nin 106-103 kazandığı mücadelede ev sahibi Arel Üniversitesi Büyükçekmece adına 47 sayılık performans sergileyen Kenneth Hayes için hazırladığımız klibimiz yayında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:40 Kaynak: Youtube

Büyükçekmece, Arel Üniversitesi, Genel
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