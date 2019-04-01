Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Kenny Kadji - Tofaş 85-82 Türk Telekom

Maçın Yıldızları | Kenny Kadji - Tofaş 85-82 Türk Telekom

33 dakika önce

Son saniyede attığı üçlükle Tofaş'a maçı kazandırmayı başaran Kenny Kadji'nin performansına daha yakından bakalım.

Son saniyede attığı üçlükle Tofaş'a maçı kazandırmayı başaran Kenny Kadji'nin performansına daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:53 Kaynak: Youtube

Tofaş, Genel
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