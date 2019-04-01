Maçın Yıldızları | Kenny Kadji - Tofaş 85-82 Türk Telekom
33 dakika önce
Son saniyede attığı üçlükle Tofaş'a maçı kazandırmayı başaran Kenny Kadji'nin performansına daha yakından bakalım.
Son saniyede attığı üçlükle Tofaş
'a maçı kazandırmayı başaran Kenny Kadji'nin performansına daha yakından bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:53 Kaynak: Youtube
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