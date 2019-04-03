Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Marko Guduric - Pınar Karşıyaka 81-88 Fenerbahçe Beko

Maçın Yıldızları | Marko Guduric - Pınar Karşıyaka 81-88 Fenerbahçe Beko

43 dakika önce

Fenerbahçe Beko'nun deplasmandaki Pınar Karşıyaka galibiyetinde yıldızlaşan Marko Guduric için hazırladığımız klibimiz yayında.

Fenerbahçe Beko'nun deplasmandaki Pınar Karşıyaka galibiyetinde yıldızlaşan Marko Guduric için hazırladığımız klibimiz yayında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:48 Kaynak: Youtube

Beko, Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Genel
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