Darüşşafaka Tekfen'in, Afyon Belediyespor karşısındaki 85-67'lik galibiyetinin mimarlarından olan Michael Eric'in performansı için hazırladığımız klibimiz yayında.

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Mehmet Akif Alakurt, Kendisine "Erkeklik Sorunu Var" Diyen Fatih Altaylı'yı Yanına Davet Etti: Gel de Tedavi Edelim