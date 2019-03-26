Maçın Yıldızları | Michael Eric - Darüşşafaka Tekfen 85-67 Afyon Belediyespor
12 dakika önce
Darüşşafaka Tekfen'in, Afyon Belediyespor karşısındaki 85-67'lik galibiyetinin mimarlarından olan Michael Eric'in performansı için hazırladığımız klibimiz yayında.
Darüşşafaka Tekfen'in, Afyon Belediyespor karşısındaki 85-67'lik galibiyetinin mimarlarından olan Michael Eric'in performansı için hazırladığımız klibimiz yayında.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:39 Kaynak: Youtube
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