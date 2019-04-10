Maçın Yıldızları | Sammy Mejia - Arel Üniversitesi Büyükçekmece 72-102 Tofaş
52 dakika önce
Tofaş'ın deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi farklı mağlup ettiği karşılaşmada takımını adına galibiyetin mimarlarından olan Sammy Mejia için hazırladığımız videomuz yayında.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:50 Kaynak: Youtube
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