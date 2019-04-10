Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Sammy Mejia - Arel Üniversitesi Büyükçekmece 72-102 Tofaş

Maçın Yıldızları | Sammy Mejia - Arel Üniversitesi Büyükçekmece 72-102 Tofaş

52 dakika önce

Tofaş'ın deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi farklı mağlup ettiği karşılaşmada takımını adına galibiyetin mimarlarından olan Sammy Mejia için hazırladığımız videomuz yayında.

Tofaş'ın deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi farklı mağlup ettiği karşılaşmada takımını adına galibiyetin mimarlarından olan Sammy Mejia için hazırladığımız videomuz yayında.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:50 Kaynak: Youtube
Tofaş, Büyükçekmece, Arel Üniversitesi, Sammy Mejia, Genel
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