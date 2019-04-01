Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Sarunas Vasiliauskas - Bahçeşehir Koleji 86-92 Gaziantep Basketbol

Maçın Yıldızları | Sarunas Vasiliauskas - Bahçeşehir Koleji 86-92 Gaziantep Basketbol

42 dakika önce

Gaziantep Basketbol'un Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda mağlup ettiği maçın yıldızı Sarunas Vasiliauskas'ın performansına daha yakından bakalım.

Gaziantep Basketbol'un Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda mağlup ettiği maçın yıldızı Sarunas Vasiliauskas'ın performansına daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:44 Kaynak: Youtube

basketbol, Gaziantep, Genel
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