Maçın Yıldızları | Sarunas Vasiliauskas - Bahçeşehir Koleji 86-92 Gaziantep Basketbol
42 dakika önce
Gaziantep Basketbol'un Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda mağlup ettiği maçın yıldızı Sarunas Vasiliauskas'ın performansına daha yakından bakalım.
Gaziantep
Basketbol'un Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda mağlup ettiği maçın yıldızı Sarunas Vasiliauskas'ın performansına daha yakından bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:44 Kaynak: Youtube
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