Maçın Yıldızları | Shane Larkin - Beşiktaş Sompo Japan 92-95 Anadolu Efes
1 saat önce
Anadolu Efes'in Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin, 28 sayıyla takımının galibiyetinin mimarlarından oldu.
Anadolu Efes'in Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin, 28 sayıyla takımının galibiyetinin mimarlarından oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:34 Kaynak: Youtube
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