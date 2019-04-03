Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Shane Larkin - Beşiktaş Sompo Japan 92-95 Anadolu Efes

Maçın Yıldızları | Shane Larkin - Beşiktaş Sompo Japan 92-95 Anadolu Efes

1 saat önce

Anadolu Efes'in Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin, 28 sayıyla takımının galibiyetinin mimarlarından oldu.

Anadolu Efes'in Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin, 28 sayıyla takımının galibiyetinin mimarlarından oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:34 Kaynak: Youtube

Anadolu Efes, Beşiktaş, Shane Larkin, Genel
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