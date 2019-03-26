Maçın Yıldızları | Zach Auguste - Galatasaray D. S. 93-87 Beşiktaş S. J.
10 dakika önce
Galatasaray Doğa Sigorta'nın başarılı pivotu Zach Auguste'un Beşiktaş Sompo Japan karşısındaki 22 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 3 blokluk performansı için hazırladığımız özel klip yayında.
Galatasaray Doğa Sigorta'nın başarılı pivotu Zach Auguste'un Beşiktaş Sompo Japan karşısındaki 22 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 3 blokluk performansı için hazırladığımız özel klip yayında.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:41 Kaynak: Youtube
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