Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Zach Auguste - Galatasaray D. S. 93-87 Beşiktaş S. J.

Maçın Yıldızları | Zach Auguste - Galatasaray D. S. 93-87 Beşiktaş S. J.

10 dakika önce

Galatasaray Doğa Sigorta'nın başarılı pivotu Zach Auguste'un Beşiktaş Sompo Japan karşısındaki 22 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 3 blokluk performansı için hazırladığımız özel klip yayında.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın başarılı pivotu Zach Auguste'un Beşiktaş Sompo Japan karşısındaki 22 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 3 blokluk performansı için hazırladığımız özel klip yayında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:41 Kaynak: Youtube

Sigorta, Beşiktaş, Galatasaray, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Caner Erkin'den Ayrılık Haberlerine Yanıt Mustafa Cengiz Açıkladı: Mahkemeye Gidiyoruz Beşiktaş, Avrupa Devlerinin Gözdesi Ajdin Hasic'i İstanbul'a Getirdi Spor Hukukçusu Alpay Köse: Galatasaray'a Kayyum Atanabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 08:51:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Zach Auguste - Galatasaray D. S. 93-87 Beşiktaş S. J.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]