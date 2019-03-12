Maçka Belediye Başkan Koçhan'dan Esiroğlu'na TOKİ Müjdesi
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından (TOKİ) açıklanan listeye göre Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesinde yapılacak olan 150 konutluk 2.Etap TOKİ Projenin katılım koşulları belli oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından (TOKİ) açıklanan listeye göre Trabzon
'un Maçka
ilçesi Esiroğlu
Mahallesinde yapılacak olan 150 konutluk 2.Etap TOKİ Projenin katılım koşulları belli oldu. TOKİ ve Maçka Belediyesi'nin web sitesinde yapılan duyuruda, isteyen tüm vatandaşları uygun fiyatlar ile ev sahibi olabileceği proje bölgeye büyük katkı sağlayacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Koray Koçhan
, söz verdikleri gibi hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Koçhan, "Esiroğlu mahallemize söz vermiştik. Vatandaşlarımızın TOKİ konusunda talebi vardı. Bizlerde gerekli çalışmaları ve girişimleri yaparak TOKİ'nin ilçemize gelmesini sağladık. Vatandaşlarımız uygun ödeme koşulları ile yararlanabileceği 150 konutluk projeye 500 TL gibi uygun rakamlar ile başvurabilecekler. Esiroğlu TOKİ projemiz bölgemize büyük katkı sağlayacak. Biz ne söz verdiysek yapıyoruz. Milletimizin duası ve desteği ile Maçka için hız kesmeden yola devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum
'a TBMM Çevre Komisyonu Başkanımız ve Milletvekilimiz Muhammet Balta
'ya teşekkür ederiz. Esiroğlu Mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:06 Kaynak: İHA
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