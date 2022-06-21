Maçka Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Maçka Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları sürüyor

21.06.2022 14:00
Maçka Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları sürüyor

Maçka Belediyesi'nin, ağır kış ve yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen yol hasarlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Maçka Belediyesi'nin, ağır kış ve yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen yol hasarlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri ekiplerince 56 mahallede çalışmalar tamamlanırken, 10 mahallede ise onarımlar sürüyor.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm ekiplerle yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Haziran ayı içerisinde 66 mahallede oluşan hasarlara müdahale edilerek, çalışmaların tamamlanacağını vurgulayan Koçhan, şöyle devam etti:

"Aşırı kış şartları ve bahar yağmurlarından sonra Maçka Belediyesi olarak mahallelerimizde oluşan hasarları, hava şartları elverdiği sürece hızlıca telefi ediyoruz. Bu anlamda 66 mahallesi bulunan Maçka'mızda Fen İşleri ekiplerimizle yol düzenleme, menfez açma, yol serme, açma çalışmalarımıza başlamıştık. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ederken, 56 mahallemizde çalışmaları tamamladık. Kalan 10 mahallemiz de hava şartları elverdiği sürece haziran ayı içerisinde tamamlanacaktır."

Koçhan, temmuz ayı itibarıyla vatandaşın yoğun olarak kullanacağı yayla yollarında da greyder ile yol tarama çalışmalarına başlayacaklarını da kaydetti.

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Kaynak: AA

Koray Koçhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maçka Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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