MAÇKA'DA ÇOCUKLAR LİSE ÇAĞINDA YARI ÜNİVERSİTELİ OLACAK? - Son Dakika
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MAÇKA'DA ÇOCUKLAR LİSE ÇAĞINDA YARI ÜNİVERSİTELİ OLACAK?

08.07.2022 16:32

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalanan ortaklık protokolünün tanıtım toplantısı dün gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalanan ortaklık protokolünün tanıtım toplantısı dün gerçekleşti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih edecek öğrenciler için 'Çocuklarımız Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknoparkından ve diğer birimlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Haliyle çocuklarımız lise çağında eğitim öğretime başladığında aynı zamanda yarı üniversiteli gibi olacaklar' dedi.

Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Aykut Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Bekiroğlu ile YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve çok sayıda davetli katıldı. İmzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş birliği Protokolü kapsamında, Maçka Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde okuyacak öğrenciler, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin birçok uygulamasından yararlanma imkanı da bulacak.

'LİSE ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIMIZ AYNI ZAMANDA YARI ÜNİVERSİTELİ GİBİ OLACAK'

Bu protokol ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nde teknolojik anlamda bir AR-GE ve Kuluçka Merkezinin kurulacağının altını çizen İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan, 'Protokol sayesinde okulumuzda çocuklarımız Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknoparkından ve diğer birimlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Haliyle lise çağında çocuklarımız eğitim öğretime başladığında aynı zamanda yarı üniversiteli gibi olacaklar. Üniversitemizin akademik kadrosundan, bilgi birikiminden, hocalarından, mezun olmuş ve şu an da Türkiye'nin büyük kurumlarında görev yapan eski mezunlarından okulumuz öğrencilerinin her birinin faydalanmasını sağlayacağız. Bu protokol sayesinde okulumuz aynı zamanda proje okulu statüsü kazanmış olup 150 öğrenci alacak. Hazırlık sınıfı olan, önce İngilizce hazırlık eğitimi görecekler ardından da 4 yıllık lise eğitimlerine başlayacaklar. Çocuklarımız bu okuldan mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanmaları halinde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin burs programına da otomatik hak kazanacaklar. Yıldız Teknopark'tan bütün eğitim öğretim hayatları boyunca faydalanabilecekler' ifadelerini kullandı.

'ÖNCE 'MAÇKA TEKNİKLİ', SONRA DA 'YILDIZ TEKNİKLİ' OLUN?

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Bekiroğlu ise 'Aslında biz bu okula giren öğrenciye, Yıldızlı olmayı da vadediyoruz. Buraya gelen öğrenci ne kadar yüksek dilimden gelirse ki öyle olacak, Yıldız'ın da öğrencisi olacak. Öğrenci lisedeyken üniversiteli olmuş olacak. Bu hem eğitim öğretim ayağı hem de Teknoparkımız desteğiyle AR-GE ayağı olan çok geniş bir proje. Eğitim öğretim ayağında bir sene hazırlık sınıfı var. Bu hazırlık sınıfı üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından koordineli olarak sağlanacak ve desteklenecek. Sonraki senelerde de iki farklı program var. Bir tanesi Bilişim Teknolojileri, bir tanesi de Elektrik Elektronik Teknolojisi. Bu iki program bizim çok yüksek puanla öğrenci aldığımız ve kendi fakültem olan Elektrik Elektronik Fakültesi öğretim üyelerinin desteğiyle gerçekleştirilecek. Buraya çok yüksek puanla gelecek öğrenci aynı zamanda çok yüksek puanla Yıldız Teknik Üniversitesi'ne de gelecek. Öğrenci lisedeyken bir anlamda üniversiteli olacak. Çünkü AR-GE çalışmaları üniversite ayağıyla ortak yürütülecek. Yıldız Teknopark desteğiyle kurulan Kuluçka Merkezinde çalışma imkanı olacak. Yani bir ayağı üniversitede, bir ayağı burada olacak. Son olarak, önce 'Maçka Teknikli', sonra da 'Yıldız Teknikli' olun diyorum? şeklinde konuştu.

'BİZİM NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR'

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise iki okulun ortaklığıyla ilgili şöyle konuştu:

'111 yıllık Yıldız Teknik Üniversitesi'yle 77 yıllık Maçka Mesleki Teknik Anadolu Lisesi güçlerini birleştiriyor. Nihayetinde iki okul birbirine entegre olmaya çalışıyor. Tabii ki bu birlikteliğin gençlere ülkemizin daha ileriye gitmesi için nitelikli iş gücünü sağlama yönünde çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Biz buradan oluşacak olan çıktının peşindeyiz. Çünkü bizim ister lise seviyesinde olsun ister üniversite seviyesinde olsun nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Haliyle buradan mezun olan öğrencileri ilk önce biz kapmaya çalışacağız. Ama nihayetinde biz bütün Türkiye'ye ve dünyaya en iyi mühendisleri, teknik elemanları yetiştirmek için buradayız.'

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Kaynak: DHA

Yıldız Teknik Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAÇKA'DA ÇOCUKLAR LİSE ÇAĞINDA YARI ÜNİVERSİTELİ OLACAK? - Son Dakika

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