Maçka'da doğalgaz kullanımına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maçka'da doğalgaz kullanımına başlandı - Son Dakika

Maçka'da doğalgaz kullanımına başlandı

7 saat önce

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, abonelik işlemlerini tamamlayanların ilçede doğalgaz kullanımına başladığını belirtti.

Maçka'da doğalgaz kullanımına başlandı, System.String[]

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, abonelik işlemlerini tamamlayanların ilçede doğalgaz kullanımına başladığını belirtti.

İlçe merkezinde doğalgazın kullanıma sunulduğu ilk apartman önünde gazı açan Koçhan, doğalgazın Maçka'ya kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koçhan, isteyenlerin abonelik merkezlerinden başvurularını yapabileceğine işaret ederek, "Maçka'mızda abone işlemlerini halleden vatandaşlarımızın doğalgazını veriyoruz. İlk kez bir evde doğalgaz yanmaya başlıyor. İlçemizde doğalgaz hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurusunu ilçemizde ki abonelik merkezinden gerçekleştirerek yapabilir. İlçemize tekrar hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Koray Koçhan, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Gebereceksin" yazısını yazan şüpheli yakalandı! Komşusunu korkutmak istemiş
Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
20:20 Antalya'da "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
20:20 Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:17 Bitlis kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi - Son Dakika
20:12 Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sürgündeki devrik lideri Bozize ülkesine döndü - Son Dakika
20:06 Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:23:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçka'da doğalgaz kullanımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]