Maçka'da Hamsi Festivali düzenlendi - Son Dakika

Maçka Belediyesi tarafından Hamsi Festivali düzenlendi.

Belediye Başkanı Koray Koçhan, belediye binası önünde gerçekleştirilen festivalde vatandaşlara hamsi ikram etti.

Koçhan, ilerleyen günlerde daha fazla etkinlik yaparak vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Maçka'da ilk defa düzenledikleri Hamsi Festivaline vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Koçhan, "İlçemizde yaptığımız yaptırımların yanı sıra sosyal belediyecilikle de vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Etkinliğe ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.