Maçka doğalgaza kavuştu - Son Dakika
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Maçka doğalgaza kavuştu

6 saat önce

Trabzon'un Maçka ilçesi doğalgaza kavuştu.

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Trabzon'un Maçka ilçesi doğalgaza kavuştu. Abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar doğalgazı kullanmaya başladı.


Doğalgaz verilen apartmanın önünde gazı açan Belediye Başkanı Koray Koçhan, yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerden önce vaat ettiğimiz Doğalgaz'ın ilçemizle kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birileri 'Maçka'da doğalgaz hayal oldu. Seçim vaadiydi. Bitti, gitti' demelerine rağmen biz işimizi yaptık. Bugün bir ilk ki gerçekleştiriyoruz. Maçka'mızda abone işlemlerini halleden vatandaşlarımızın doğalgazını veriyoruz. İlk kez bir evde doğalgaz yanmaya başlıyor. İlçemizde doğalgaz hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurusunu ilçemizdeki abonelik merkezinden gerçekleştirerek yapabilir. İlçemize tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Maçka'da doğalgazın kullanımına başlayan esnaf Soner Çoban ise "Doğalgaz'ın ilçemize gelmesinde büyük uğraş veren Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Şehit Eren Bülbül'ü burada anmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız onun sayesinde Maçka'mıza gelmişti ve burada söz vermişti. Sayın Başkanımızda bu işin üzerinde durarak bu vaadi gerçekleştirmiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - TRABZON

Trabzon, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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