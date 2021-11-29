Maçka Parkı girişinde ağaç devrildi: Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Maçka Parkı girişinde ağaç devrildi: Trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış Maçka Parkı girişindeki bir ağacı devirdi. Kaldırıma devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kaldırılırken cadde üzerine trafik durma noktasına geldi.

Meteorolojiden "Sarı kod" ile yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar ve sağanak yağış kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Şişli'de bulunan Maçka Parkı girişindeki bir ağaç yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle kaldırıma devrildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak ağacı kaldırma çalışmasına başladı. Ekipler, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırdıktan sonra devrildiği yerden kaldırdı. Olayın yaşandığı Kadırgalar Caddesi üzerine trafik durma noktasına geldi.