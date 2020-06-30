MAÇKA PARKI İLE İSTİKLAL CADDESİ BU AKŞAM DA KALABALIKTI - Son Dakika

MAÇKA PARKI İLE İSTİKLAL CADDESİ BU AKŞAM DA KALABALIKTI
MAÇKA PARKI İLE İSTİKLAL CADDESİ BU AKŞAM DA KALABALIKTI Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL DHA Maçka Parkı ile İstiklal Caddesi Bu akşam da oldukça kalabalıktı.
MAÇKA PARKI İLE İSTİKLAL CADDESİ BU AKŞAM DA KALABALIKTI
Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL DHA
Maçka Parkı ile İstiklal Caddesi Bu akşam da oldukça kalabalıktı. Vatandaşların bazıları maske takarken, bazılarının ise maskesiz oldukları görüldü.
İstanbul'un en hareketli yerlerinden Maçka Demokrasi Parkı ile İstiklal Caddesi bu akşam da kalabalıktı. Parka gelenlerin kimileri çimlerin üzerine oturup birbirleriyle sohbet ederken, kimleri yürüyüş yaptı. Vatandaşların çoğonun maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
İSTİKLAL CADDESİ
İstiklal Caddesi her zamanki gibi bugün de kalabalıktı. Caddede yürüyenlerin çoğunluğu maske takarken bazı kişilerin maskesiz dolaştıkları kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:13 Kaynak: DHA
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