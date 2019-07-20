Maçka Parkı kapkaççıları yakayı ele verdi
59 dakika önce
Maçka Parkı'nda bir kadının çantasını kapkaç yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Maçka Parkı Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
'nda bir kadının çantasını kapkaç yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, geçtiğimiz günlerde Şişli Maçka Parkı'nda bir kadının çantasını kapkaç yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Suriye
Uyruklu Habip K. (23), Irak
Uyruklu Karrar Hasan Q. (24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A (15) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan Habib K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslarla ilgili idari işlem yapıldı.
(İHA)
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