Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemede devam eden "kıyafet" davasında iki sanığa da ceza verilmedi - Son Dakika

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Maçka Parkı'nda 2017 yılında parkta bulunan Çağla Köse ile güvenlik görevlisi Savaş İlter arasında, Köse'nin giydiği kıyafet nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Güvenlik görevlisi İlter'ın kıyafeti nedeniyle Çağla Köse'yi uyarmasının ardından başlayan tartışma, mahkemeye taşındı.

İKİSİ HAKKINDA HAPİS İSTENDİ

İddiaya göre güvenlik görevlisi Savaş İlter, "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca "Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" derken, Çağla Köse de "Bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" demişti. Karşılıklı yaşanan tartışmada Savaş İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme ilk yargılama sonunda Savaş İlter'e "Hakaret" suçundan 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Çağla Köse hakkında ise haksız fiile tepki olarak hakaret ettiği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmedilmişti.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

Ancak karar, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Bozma sonrası İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Çağla Köse ve Savaş İlter de geldi.

"BERAATIMI İSTİYORUM, KARŞI TARAF DA CEZA ALMALI"

"Çağla Köse, "O gün gerçekten çok üzgündüm. Söylediğim sözün hakaret olduğunu düşünmüyorum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, istediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum. Şikayetim devam etmektedir" dedi. Köse son sözünde ise "Kavgayı çıkaran ben değilim" dedi. Savaş İlter ise "Beraatımı istiyorum. Karşı tarafın da ceza almasını istiyorum" dedi.

MAHKEME, İLTER VE KÖSE HAKKINDAKİ KARARINI VERDİ

Mahkeme, Savaş İlter'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatına karar verdi. Mahkeme, Çağla Köse'nin ise hakaret sözünü, haksız bir fiile tepki olarak söylediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığını hükmetti.