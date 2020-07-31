MAÇKA PARKI'NDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar nedeniyle Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte parklara akın etti. Bayramı İstanbul'da geçiren ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda hareketliliğine neden oldu. Bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde otururken bazı vatandaşlar ise parkta yürüyüş yaptı. Maske takmayan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.