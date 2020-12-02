Maçka Parkı'nda bıçaklanan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı - Son Dakika

Maçka Parkı'nda bıçaklanan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı

02.12.2020 14:27
Maçka Parkı'nda bıçaklanan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı, System.String[]

MAÇKA Parkı'nda 11 Haziran 2020'de tutuklu sanık Emrah Danışman tarafından kırık cam şişesiyle ağır yaralanan psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler duruşmada olay gününü anlattı.

MAÇKA Parkı'nda 11 Haziran 2020'de tutuklu sanık Emrah Danışman tarafından kırık cam şişesiyle ağır yaralanan psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler duruşmada olay gününü anlattı. Şikayetçi Dönmezler, sanığın kendisini boynundan yaraladığını belirterek, "Arkadaşlarım doktor olmasaydı ve olayın ilk anında tampon uygulamasaydı kalıcı bir hasar meydana gelirdi" dedi.

"BEN TACİZ VE GASPTAN ŞÜPHELENDİM"

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman getirilirken, şikayetçi Süleyman Dönmezler ile taraf avukatları hazır bulundu. Süleyman Dönmezler, şikayetinin devam ettiğini söyleyerek olay gününü şu şekilde anlattı: "Mesai çıkışında 6 arkadaş 2 grup şeklinde oturmak için Maçka Parkı'na gittik. Arkadaşlarım Meltem ve Deniz 2-3 metre kadar önden yürüyordu, ben de arkalarından telefonla konuşarak geliyordum. Sanık, arkadaşlarıma çok yakın geçti, ben taciz ve gasptan şüphelendim. Sanık bana da yakın geçti. Bana 'Hayırdır kardeş' gibi bir şey söyleyince ben de 'İşine bak' dedim. Olay orada kapandı."

"KIRIK BİRA ŞİŞESİYLE SALDIRDI"

Arkadaşlarıyla birlikte parka oturduktan 10 dakika sonra kafasında bir darbe hissettiğini söyleyen Dönmezler, "Ben önce arkadaşlar bana şaka yapıyor zannettim fakat sanığın kırık bira şişesiyle bana saldırdığını gördüm. Boynumdan yaralandım, üstüm ve etrafım kan oldu. Kendimi savunmak için sanıkla boğuştum. Tansiyonum düşünce yere uzandım, arkadaşlarım doktor olduğu için bana tampon uyguladı" dedi.

SANIK KOŞARAK UZAKLAŞTISanığı tanımadığını, aralarında husumet olmadığını da belirten Dönmezler, "Etrafta bağrışmalar olduğu için sanık koşarak uzaklaştı. Ambulansta nabzım 160 atıyordu, normali 60 ile 70 arasındadır. Arkadaşlarım doktor olmasaydı olayın ilk anında tampon uygulamasaydı, kalıcı bir hasar meydana gelirdi" şeklinde konuştu.

"YARALAMAK İSTEYEN KOLA SALDIRABİLİRDİ"Duruşmada tanık olarak dinlenen Meltem Şen ise  "Sanık önce yanımızdan geçti. Yaklaşık 10 dakika kadar sonra Dönmezler'e saldırdı. Yolda yürürken hiçbir konuşma olmadı. Arkadan kahverengi şişeyle saldırdığını hatırlıyorum. Gördüğüm şeyin kırık bira şişesi olduğunu tahmin ediyorum. Sanık boyun kısmına vurdu. Ben 112'ye yerimizi tarif ederken etraftakilere müdahale etmelerini söylüyorduk. O sırada 112'yi aradığım için boğuşmayı tam hatırlamıyorum, diğer arkadaşım da 155'i arıyordu" ifadelerini kullandı.  Tanık Şen, "Tampon yapmaya çalışıyorduk ama çok kesiği vardı, bir yeri kapatsak diğer kesik kanıyordu. Boynundan yaralandığı için hayati tehlikesi olduğunu düşündüm" dedi.

Tanık Deniz Öztürk ise sanığın ilk darbesinin boyuna olduğunu belirterek "Hayati önem taşıyan boyun darbesine saldırmıştı. Yaralamak isteyen kola saldırabilirdi, Dönmezler sanık saldırınca elleriyle yüzünü kapatmaya çalıştı, olay yaklaşık 3-4 dakika sürdü" diye konuştu. Söz verilen tutuklu sanık Emrah Danışman da "Tahliyemi isterim" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran 2020 tarihinde meydana geldiği anlatılıyor. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı belirtiliyor. Emrah Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği kaydedilen iddianamede, sanığın olay yerinden kaçtığı anlatılıyor. İddianamede sanık Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maçka Parkı'nda bıçaklanan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı - Son Dakika


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