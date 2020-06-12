MAÇKA PARKI'NDA DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ - Son Dakika

MAÇKA PARKI'NDA DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAMaçka Parkı'nda bir psikiyatri asistanını kırık cam şişesiyle ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Emrah D. çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA Maçka Parkı'nda bir psikiyatri asistanını kırık cam şişesiyle ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Emrah D. çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmez 'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Emrah D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emrah D. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. ELİNDEKİ BİRA ŞİŞESİNİ KIRARAK SALDIRDI İddiaya göre, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürüyen Süleyman Dönmez'in, şüpheli Emrah D. ile laf atma yüzünden tartışmaya başladığı, şüphelinin elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kestiği belirtiliyordu. Ağır yaralanan Süleyman Dönmez hastaneye kaldırılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur