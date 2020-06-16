Maçka Parkı'nda dikkat çeken yoğunluk - Son Dakika

Maçka Parkı'nda dikkat çeken yoğunluk
Korona virüse aldırış etmeyerek akşam saatlerinde Maçka Parkı'na gelen gençler ne sosyal mesafe kuralına uydu, ne de maske takarak virüse karşı önlem aldı.
Korona virüse aldırış etmeyerek akşam saatlerinde Maçka Parkı'na gelen gençler ne sosyal mesafe kuralına uydu, ne de maske takarak virüse karşı önlem aldı.
Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber özellikle gençlerin çoğunlukta kurallara riayet etmedikleri görüldü. Son günlerde yaşanan olaylarla gündemde olan Maçka Parkı akşam saatlerinde tıklım tıklım doldu. Banklarda ve çimenlerde oturan gençlerin sosyal mesafeye dikkat etmemesi ve çoğunluğunun maske kullanmaması dikkat çekti. Öte yandan emniyet ekipleri park içinde herhangi bir aksilik yaşanmaması için sık sık denetim yaptı. Yetkililerin uyarılarına rağmen gençlerin korona virüse aldırış etmemesi ise pes dedirtti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:57 Kaynak: İHA
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